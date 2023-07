Programa Voa Brasil poderá chegar a 1,5 milhão de bilhetes aéreos por mês, estima ministro

O programa visa oferecer passagens aéreas no valor de R$ 200. O projeto está previsto para começar em agosto, segundo informou o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, em aula magna do Instituto de Geografia, no campus Maracanã da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), nessa quinta-feira (13). O objetivo é beneficiar pessoas que não voaram nos últimos 12 meses. Cada trecho de passagem é fixado em R$ 200 e cada pessoa só poderá comprar quatro trechos.