Alexandre de Moraes é agredito por brasileiros no aeroporto de Roma, na Itália

Agressão sofrida pelo presidente do STF dispertou reação imediata do Ministro da Justiça, Flávio Dino, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Comportamento criminoso de quem acha que pode fazer qualquer coisa por ter dinheiro no bolso. Querem ser ‘elite’ mas não tem a educação mais elementar", escreveu Flávioi Dino. “Mais do que criminoso e aviltante às pessoas, às instituições e à democracia, esse tipo de comportamento mina o caminho que se visa construir de um país de progresso, civilizado e pacífico”, disse Rodrigo Pacheco. Ao menos um suspeito já foi identificado pela Polícia Federal.