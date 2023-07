“Ainda não existem elementos suficientes que autorizem a justiça a decretar a prisão do suspeito”. O Delegado Paulo Cesário, do município de Patu, explicou que uma pessoa suspeita de participação no desaparecimento da menina Emilly Felix, de 15 anos, foi ouvida nesta segunda-feira (17), mas acabou sendo liberada por não haver flagrante, nem elementos suficentes, até o momento, para que a justiça decrete sua prisão. A menina desapareceu no final da noite do sábado (15) e até às 11h30 desta terça (18), última atualização desta matéria, não havia sido localizada. “Estamos trabalhando para que essa situação seja esclarecida da melhor maneira e, se realmente ficar comprovado que foi o mesmo, nós iremos solicitar a prisão e mesmo que ele venha a fugar, nós iremos localizá-lo onde ele estiver”, disse o delegado.

FOTO: REPRODUÇÃO