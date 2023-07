Calçamento da Alameda dos Cajueiros e Parque Universitário será retomado em agosto

As obras de calçamento do Parque Universitário e Alameda dos Cajueiros, região Leste da cidade de Mossoró, que estavam com os serviços paralisados devido à falta de pagamento da empresa Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf.), serão retomadas em agosto.

A notícia foi confirmada pelo prefeito Allyson Bezerra durante entrevista ao Jornal Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio nesta terça-feira (18). Allyson disse que durante sua viagem à Brasília, fez contato com a empresa para que pudesse organizar a logística no canteiro de obras.

“Tenho uma grande notícia positiva para dar a população, a empresa responsável pela obra recebeu da Codevasf os valores que estavam bloqueados, e já nos deu um prazo de 30 dias para retomar as obras que vão voltar na Alameda dos Cajueiros e depois seguir para o Parque Universitário, lá serão 10 ruas”, disse o prefeito.

As obras foram paralisadas no inicio deste ano devido à falta de pagamento da empresa Codevasf as construtoras. Na época, o então secretário de infraestrutura do município Rodrigo Lima, lamentou o fato e explicou que a Prefeitura de Mossoró teria apenas que aguardar que os repasses da Codevasf para que as obras fossem concluídas.



Veja

Codevasf atrasa pagamento e construtora paralisa obras de calçamento em Mossoró



Allyson Bezerra disse que conversou com o superintendente estadual e com o presidente nacional da Codevasf, que garantiu a programação de retomada dos serviços em Mossoró.

“Muito feliz porque nessa viagem a Brasília nós conseguimos não só o pagamento mas também um cronograma do retorno das obras, e até 20 de agosto já estaremos retornando com essas obras por completo”, comemorou.