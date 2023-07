Fecomércio parabeniza Allyson pelo sucesso econômico do Mossoró Cidade Junina 2023

Luciano Araújo, representante da Fecomércio, parabenizou o prefeito Allyson Bezerra pela dedicação e visão visionária em garantir mais geração de emprego e renda para o povo de Mossoró. "Os números demonstrados pela Fecomércio demonstram que melhoramos muito em relação a 2022, tanto no retorno financeiro como também na presença da população nos polos. Isso se deve ao aumento da quantidade de polos, bem como da quantidade de dias e atrações em cada um", finaliza o prefeito.

O prefeito Allyson Bezerra (União Brasil) reuniu- se com o representante da Fecomércio, Luciano Araújo, e o vice-presidente, Michelson Frota, para receber o resultado da pesquisa de impacto econômico e avaliação dos participantes em relação ao Mossoró Cidade Junina 2023.



Dentre os resultados, a pesquisa constatou que o evento trouxe uma movimentação econômica de R$ 290 milhões para o município, representando um aumento de 103% em relação a 2022. Segundo dados da Fecomércio, a cada R$ 1 investido, R$ 24 retornaram para a cidade.



O prefeito Allyson Bezerra destacou a importância desses números e enfatizou que esse é o resultado de muito planejamento e trabalho de toda a sua equipe da Prefeitura Municipal de Mossoró.



"Os números demonstrados pela Fecomércio demonstram que melhoramos muito em relação a 2022, tanto no retorno financeiro como também na presença da população nos polos. Isso se deve ao aumento da quantidade de polos, bem como da quantidade de dias e atrações em cada um", finaliza o prefeito.



Na oportunidade, o prefeito também destacou que metade dos participantes do MCJ são turistas que, neste ano de 2023, vieram de 18 Estados diferentes.



