1ª noite do “Mossoró Sal & Luz” reúne 70 mil pessoas; confira programação desta sexta, 21

Na abertura do "Mossoró Sal & Luz" 2023 se apresentaram os artistas Elisac Regis, Jefferson e Suellen e Aline Barros. Neste ano, a gestão municipal ampliou o "Mossoró Sal & Luz" em sua estrutura, programação, atrações, consolidando o evento no calendário cultural de Mossoró e do Estado. A programação do "Mossoró Sal & Luz" 2023 segue pelos próximos dois dias na Estação das Artes. Na sexta-feira (21), se apresentam Banda Kairós, Leandro Borges e Sarah Farias. Já no sábado (22), encerrando o festival, os shows são de Cícero Oliveira, Banda Som & Louvor e Isadora Pompeo.

A primeira noite do “Mossoró Sal & Luz” 2023 reuniu 70 mil pessoas nesta quinta-feira, 20 de julho, na Estação das Artes Elizeu Ventania. O ápice do evento se deu por volta das 22h30, quando a cantora Aline Barros estava no palco.



O número foi contabilizado pela organização do evento. As equipes de engenharia da Prefeitura trabalharam em conjunto com as equipes de comunicação para chegarem ao resultado. Foram utilizados drones simultaneamente ao longo do percurso e os dados fotográficos aéreos foram analisados por engenheiros que chegaram ao total de público. Dentro da Estação das Artes não foram instaladas barracas, o que ampliou o espaço para o público.

Na abertura do "Mossoró Sal & Luz" 2023 se apresentaram os artistas Elisac Regis, Jefferson e Suellen e Aline Barros. Neste ano, a gestão municipal ampliou o "Mossoró Sal & Luz" em sua estrutura, programação, atrações, consolidando o evento no calendário cultural de Mossoró e do Estado.



"A gente está bastante satisfeito, pois o evento é um sucesso, atraindo mossoroenses e turistas. Aqui há várias caravanas. Um evento que já na primeira noite registra grande público. Tudo acontecendo na paz. Nós garantimos toda estrutura, segurança e ainda o transporte público com redução na tarifa. É um grande evento de cultura gospel de Mossoró e região, fomentando também a nossa economia", destacou o prefeito Allyson Bezerra.

O cantor Elisac Regis foi a primeira atração a subir ao palco da Estação das Artes. O artista se apresenta no evento pela segunda vez consecutiva. "Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez participando deste evento com muita graça. Mossoró uma cidade de sal e luz. A nossa missão maior é abençoar pessoas", declarou.



A dupla Jefferson e Suellen, segunda atração da noite, trouxe ao palco do "Mossoró Sal & Luz" um show repleto de músicas de sucesso. "Eu me senti acolhida por Mossoró. Eu fiquei impactada pelo amor desse público que deu a vida, cantou muito no nosso show", disse Suellen.

O cantor Elisac Regis foi a primeira atração a subir ao palco da Estação das Artes. O artista se apresenta no evento pela segunda vez consecutiva. "Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez participando deste evento com muita graça. Mossoró uma cidade de sal e luz. A nossa missão maior é abençoar pessoas", declarou.



A dupla Jefferson e Suellen, segunda atração da noite, trouxe ao palco do "Mossoró Sal & Luz" um show repleto de músicas de sucesso. "Eu me senti acolhida por Mossoró. Eu fiquei impactada pelo amor desse público que deu a vida, cantou muito no nosso show", disse Suellen.

Fechando a primeira noite de evento, a cantora Aline Barros, consagrada no cenário nacional e internacional, trouxe a Mossoró um show marcante. A emoção ditou o ritmo da apresentação que contagiou o público. "É sempre muito bom trazer memórias que marcaram nossas vidas, nossas gerações. Busco trazer canções que marcaram as histórias das pessoas. Aqui observamos as famílias reunidas, pessoas pulando, se alegrando. A coisa mais importante é ver o povo reunido com um propósito, levando a mensagem de vida, de Deus. Não tem preço participar deste momento”, ressaltou a artista.



A programação do "Mossoró Sal & Luz" 2023 segue pelos próximos dois dias na Estação das Artes. Na sexta-feira (21), se apresentam Banda Kairós, Leandro Borges e Sarah Farias. Já no sábado (22), encerrando o festival, os shows são de Cícero Oliveira, Banda Som & Louvor e Isadora Pompeo.