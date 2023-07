Mossoró Sal & Luz se consolida com grande público na Estação das Artes

“Programação do Mossoró Sal & Luz está surpreende com caravanas de diferentes cidades vindas de estados vizinhos ao nosso. Isso é fundamental para nossa economia local ser movimentada, aqui os pequenos comerciantes, camelôs e ambulantes estão tendo a oportunidade de comercializar no evento. Então, o evento está acontecendo com grandiosidade e em paz”, enfatizou o prefeito Allyson Bezerra. A noite deste sábado (22) será repleta de louvor e adoração, marcando o último dia do festival “Mossoró Sal & Luz” 2023. No palco da Estação das Artes Elizeu Ventania, o público vai se encantar com a apresentação musical de Cícero Oliveira, Isadora Pompeo e a banda Som e Louvor, a partir das 18h.

Segunda noite do evento gospel “Mossoró Sal & Luz” é sucesso com apresentação dos artistas locais da “Banda Kairós” e dos cantores Leandro Borges e Sarah Farias. Momento de muita adoração e louvor que contagiou o grande público que se fez presente durante o evento.

“Programação do Mossoró Sal & Luz está surpreendente com caravanas de diferentes cidades vindas de estados vizinhos ao nosso. Isso é fundamental para nossa economia local ser movimentada, aqui os pequenos comerciantes, camelôs e ambulantes estão tendo a oportunidade de comercializar no evento. Abrimos também espaço para inclusão, dando a oportunidade para todos participarem. Também foi montado aqui o Espaço Kids que pretendemos levar para outros eventos na cidade. Então, o evento está acontecendo com grandiosidade e em paz”, enfatizou o prefeito Allyson Bezerra.

A Banda Kairós trouxe ao palco do “Mossoró Sal & Luz” um repertório bem eclético. Wiif Aquino, um dos vocalistas da banda, agradeceu pelo privilégio de estar fazendo parte do evento e ressaltou de como é importante essa valorização para os artistas locais. “Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que nós recebemos de participar desse evento. É muito bom essa valorização dada aos artistas da terra, nós estamos aqui dando o máximo para que tudo ocorra bem para a honra e glória do nosso Senhor Jesus”, declarou.

Em meio à plateia estava o casal Charleiton Bezerra e Maria Luiza, que declarou o quanto estava feliz em poder prestigiar o evento “Mossoró Sal & Luz”

“Eu estou achando maravilhoso, é minha primeira vez aqui no “Mossoró Sal & Luz”, assisti ontem Aline Barros pela televisão e achei o máximo”, pontuou a vendedora Maria Luiza.





“É muito importante esses momentos de adoração para o fogo vibrar no coração da gente, eu estou afastado, mas estamos voltando aos poucos”, acrescentou o professor Charleiton Bezerra.

A segunda atração da noite foi o cantor Leandro Borges, que ministrou louvores de adoração, levando a plateia a adorar em uma só voz. “Estou muito feliz de poder voltar a Mossoró, já tinha alguns anos que eu não voltava aqui. Eu tenho memórias muito lindas do povo de Mossoró que é sempre caloroso. Sei que não é uma festa que vai apenas entreter as pessoas, mas sim, uma festa de transformação, cada pessoa que veio até aqui, vai voltar para casa diferente, não porque eu estou cantando, mas porque Deus habita no meio dos louvores”, enfatizou.

Pela grande estrutura que foi montada, o evento mostra que tudo foi pensado e planejado com muito cuidado e zelo, para proporcionar ao público que tem prestigiado os shows, um momento inesquecível. O titular da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplan), Kadson Eduardo, está à frente da organização do evento “Mossoró Sal & Luz”, ele explica que a organização do evento começou logo após da sua primeira edição ano passado e que agora os frutos estão sendo colhidos.

“Realizamos um planejamento e o prefeito Allyson acompanhou todos os trabalhos e determinou que fizéssemos o melhor para tonar o evento ainda maior e mais precioso e agora colhendo os frutos. Um trabalho construído com diversas secretarias, que direta ou indiretamente contribuíram para que o evento fosse um sucesso até agora nesse segundo dia de apresentações”, disse.

E para encerrar a segunda noite do “Mossoró Sal & Luz”, a cantora Sarah Farias sobe ao palco levando a plateia a mais um momento de adoração e louvor. Sarah agradece a cidade pelo acolhimento caloroso e declara que sentiu a presença de Deus durante todo o evento.

“Obrigada toda a cidade e o Mossoró Sal & Luz, já estou sentindo a presença do Senhor e naquela expectativa de como que Ele fará, quantas pessoas o Senhor vai alcançar através de tudo que está sendo feito aqui nesta noite. Eu sempre falo que a presença de Deus dá sentido até ao sofrimento, às vezes não conseguimos entender, mas com o passar do tempo, melhor do que entender, é sobreviver. Aí você sobrevive e depois entende”, concluiu.