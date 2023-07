500 empregos serão gerados em Mossoró com a abertura das novas unidades da rede “Cidade”. São duas novas unidades em Mossoró, sendo uma na avenida Presidente Dutra, no Alto de São Manoel, e outra na Av. João da Escóssia, no Nova Betânia. O prefeito Allyson Bezerra esteve nas obras da Presidente Dutra, acompanhado de secretários municipais, para verificar o andamento dos serviços. “A gente está aqui participando diretamente, apoiando, contribuindo para que a obra seja agilizada. Quanto mais rápido a obra for entregue, mais emprego sendo gerado, mais oportunidade. É o comércio aquecido, um retorno direto para nosso município e, claro, para a população. A cidade também ganha tendo o comércio fortalecido”, destacou o gestor.

Uma equipe da Prefeitura de Mossoró visitou as instalações do Cidade Atacadão, que está em construção, localizado na avenida Presidente Dutra, bairro Alto de São Manoel.

O prefeito Allyson Bezerra foi ao empreendimento acompanhado de Frank Felisardo, titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo; Rodrigo Lima, secretário de Infraestrutura; e Miguel Rogério, secretário de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos.

A cidade de Mossoró tem se destacado na ampliação da geração de emprego e renda, fomentando a economia local e reduzindo o índice de desemprego.

O secretário Frank Felisardo destacou a importância do novo empreendimento para geração de emprego e fomento da economia local.

“A gente fica muito feliz com essa realidade. É o empresário mossoroense que investe na cidade, que está crescendo seu portfólio, abrindo grandes empresas com geração de empregos, e isso movimenta a realidade econômica do município. A gente fortalece esse polo comercial que nós temos, onde várias cidades vêm a Mossoró para se abastecer”, disse.

Áreas que têm gerado mais empregos em Mossoró nos últimos anos são as redes de supermercados, com o surgimento de empreendimentos e ampliação dos que já existem no município, fortalecendo mais ainda a economia local e gerando novas oportunidades de emprego.

“Aqui nesse empreendimento vai gerar mais de 250 empregos diretos, são mais de 250 famílias beneficiadas com essa loja, além da loja na avenida João da Escóssia, que irá ofertar mais 250 empregos. A gente está aqui participando diretamente, apoiando, contribuindo para que a obra seja agilizada. Quanto mais rápido a obra for entregue, mais emprego sendo gerado, mais oportunidade. É o comércio aquecido, um retorno direto para nosso município e, claro, para a população. A cidade também ganha tendo o comércio fortalecido”, destacou Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró.

Diretor da rede Cidade de supermercados, Maximiliano Mendonça destacou o crescimento dos seus empreendimentos em Mossoró.

“É esse nosso intuito, sempre avançar junto com nosso município, a gente sabe a responsabilidade que a empresa tem na área social e econômica. Já temos em torno de 1.500 funcionários no Rio Grande do Norte. Mossoró é a nossa maior operação em parte de varejo e atacado. E com a Prefeitura no apoio técnico, na contratação de mão de obra, a gente tem avançado, tem crescido e levado Mossoró a outras fronteiras”, concluiu.

A inauguração do Cidade Atacadão está prevista para o final deste ano. A rede já conta um Cidade Atacadão em Parnamirim-RN.