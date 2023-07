Veja quem são os comerciantes aptos a atuar na Festa do Bode 2023. A 23ª edição do evento será realizada de 10 a 13 de agosto, no Parque de Exposições Armando Buá. A lista com os nomes dos 154 comerciantes que poderão atuar a festa foi divulgada nesta segunda-feira (24), pela Secretaria de Agricultura. Agora, eles devem efetivar o cadastro, nos próximos dias 27 (quinta-feira) e 28 (sexta-feira), na Biblioteca Ney Pontes. “Essa efetivação é para que o comerciante possa ter a confirmação do seu local para trabalhar durante o evento”, explicou o secretário Faviano Moreira,

A Prefeitura de Mossoró tornou pública a lista de comerciantes aptos para a Festa do Bode 2023. A 23ª edição do evento será realizada de 10 a 13 de agosto, no Parque de Exposições Armando Buá.

O credenciamento dos ambulantes foi realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) entre os dias 12 e 14 deste mês na Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte. A edição deste ano teve um aumento na procura, afirmou o titular da Seadru, Faviano Moreira.

“Conseguimos selecionar 154 pessoas que vão comercializar seus produtos. O evento segue com seu planejamento e com antecedência estamos já divulgando a relação de comerciantes selecionados para poderem promover a efetivação do seu cadastramento”, disse o secretário.

De acordo com Faviano Moreira, essa efetivação ocorrerá nos próximos dias 27 (quinta-feira) e 28 (sexta-feira) deste mês na Biblioteca Ney Pontes. “Essa efetivação é para que o comerciante possa ter a confirmação do seu local para trabalhar durante o evento”.

A Festa do Bode é promovida pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura. Em 2022, o evento movimentou em torno de R$ 6 milhões e atraiu mais de 50 mil pessoas.

O volume financeiro gerado na 22ª Festa do Bode foi contabilizado entre os serviços diretos e indiretos. Os números incluem vendas de animais, comércio dentro do espaço da festa, ocupação de hotéis, turismo, etc.

