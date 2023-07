Agentes participam de capacitação para ocorrências de emergências de trânsito em Mossoró

Recentemente, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ampliou as competências dos agentes de trânsito municipais, que antes atendiam apenas ocorrências sem vítimas. Agora, os agentes estarão habilitados para lidar com qualquer sinistro de trânsito no âmbito local. Com isso, a capacitação se torna ainda mais necessária, a fim de prestar um atendimento rápido e eficaz.

A Prefeitura de Mossoró iniciou nesta segunda-feira (24) capacitação dos agentes de trânsito com treinamentos de abordagens primárias pré-hospitalar, primeiros socorros e suporte básico de vida. O objetivo é preparar os agentes para lidar com as situações de emergências em ocorrências de trânsito com ou sem vítima. A capacitação acontece no auditório da seccional da OAB em Mossoró e segue até esta terça-feira (25).



Recentemente, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ampliou as competências dos agentes de trânsito municipais, que antes atendiam apenas ocorrências sem vítimas. Agora, os agentes estarão habilitados para lidar com qualquer sinistro de trânsito no âmbito local. Com isso, a capacitação se torna ainda mais necessária, a fim de prestar um atendimento rápido e eficaz.



“Depois das nossas competências serem ampliadas, fazendo com que o agente também seja o responsável por atender os acidentes de trânsito com vítimas, é de extrema importância essa capacitação. O agente chegou ao local, o que ele deve fazer? Como proceder? Cada acidente de trânsito tem uma vítima com características específicas e temos que estar prontos, mas para que estejamos prontos, precisamos estar nos qualificando. Portanto, nós trouxemos aqui hoje os melhores profissionais da cidade, e assim ofertar o melhor serviço à população mossoroense”, frisou o diretor de Mobilidade Urbana do município, Luís Correia.