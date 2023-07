4ª Vara Cível de Mossoró abre seleção para estágio de pós-graduação em Direito. Estão sendo ofertadas duas vagas, havendo classificação até o 10° colocado, para efeito de cadastro de reserva. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de julho, através da ficha de inscrição constante no edital, devendo esta ser devidamente preenchida com as informações exigidas e enviada junto com a documentação indicada, para o e-mail mro04gabciv@tjrn.jus.br. A jornada de estágio é de seis horas diárias e 30 trinta horas semanais, podendo consistir em trabalho presencial ou semipresencial, a critério do Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Mossoró. O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.874,00 e auxílio transporte de R$ 127,60.

A 4ª Vara Cível de Mossoró abre seleção para estágio de pós-graduação em Direito com a oferta de duas vagas, havendo classificação até o 10° colocado, para efeito de cadastro de reserva.

O objetivo do cadastro é suprir eventuais necessidades de substituição ou mesmo para preenchimento de futuras vagas, desde que dentro do prazo de validade do processo seletivo.

As inscrições poderão ser realizadas a partir das 08h do dia 24 a 31 de julho até às 23h59, através da ficha de inscrição constante no edital, devendo esta ser devidamente preenchida com as informações exigidas e enviada junto com a documentação indicada, para o e-mail mro04gabciv@tjrn.jus.br, de forma compactada, ou seja, em um no item 5.2 do presente Edital único arquivo, no formato PDF (Portable Document Format), identificado com o nome completo de cada um(a).

Confira o edital AQUI.





SELEÇÃO

O processo seletivo será realizado por meio de prova discursiva, entrevista e a análise de currículo, sendo que todas as etapas são de caráter eliminatório e classificatório.

A prova discursiva terá duração de quatro horas e será realizada de forma presencial, no dia 18 de agosto, a partir das 9h, na Sala da Biblioteca situada no 1º andar do Fórum Desembargador Silveira Martins, localizado na Alameda das Carnaubeiras, 355 - Presidente Costa e Silva, Mossoró - RN, 59625-410, devendo o(a) candidato(a) comparecer ao local indicado com antecedência mínima de 30 minutos do início da prova.

A lista de classificação final será publicada no Diário da Justiça Eletrônico, no dia 15 de setembro.





CONDIÇÕES

A jornada de estágio é de seis horas diárias e 30 trinta horas semanais, podendo consistir em trabalho presencial ou semipresencial, a critério do Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Mossoró.

O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.874,00 e auxílio transporte de R$ 127,60.