Em Natal, Allyson Bezerra busca agilizar obras do “Mossoró Realiza” na Caixa, CAERN e Cosern

O Prefeito Allyson Bezerra está cumprindo agenda em Natal, e nesta segunda-feira (25) se reuniu com a equipe da Caixa Econômica Federal, o presidente da Caern, Roberto Sérgio, e a presidente da Cosern, Fabiana Lopes.



Durante reunião na Caixa Econômica o prefeito tratou do projeto do Anel Viário que liga a BR 110 até a BR 304 e que está em análise na caixa.



Na Caern, Allyson se reuniu com o presidente Roberto Sérgio e sua equipe, apresentou as ruas que serão asfaltadas dentro do programa “Mossoró Realiza” para que a Caern se programe e caso haja necessidade de realizar serviço em alguma das ruas da lista, o servido seja feito antes da obra de pavimentação para não danificar o asfalto feito pela prefeitura.



Em reunião na Neoenergia Cosern, o prefeito esteve com Fabiana Lopes, presidente, demais representantes onde tratou de obras que estão em andamento em Mossoró, como é o caso do PAM e Vuco Vuco, que para conclusão precisa que a Cosern aprove os projetos elétricos e ainda apresentou o projeto do Camelódromo, que assim que a Cosern fizer a aprovação, a obra será licitada.



“Um dia importante de muitas agendas, tratando de assuntos e obras importantes para Mossoró, que vão promover avanços e desenvolvimento para o município e melhorias para o povo,” disse o prefeito Allyson.



Durante agenda está acompanhando o prefeito, o secretário de Programas e Projetos Almir Mariano, secretário de Urbanismo, Miguel Rogério, secretário de Infraestrutura Rodrigo Lima e o Diretor Executivo de Infraestrutura, Josenildo Gomes