PMM convoca novos candidatos inscritos no "Jovem Do Futuro”; veja lista de convocados. A lista com os nomes dos aprovados na análise de documentos pode ser vista no site Jovem do Futuro. O programa irá beneficiar 1.000 jovens com ações desenvolvidas pelo Município. Os convocados agora devem realizar a entrega dos documentos comprobatórios, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

FOTO: REPRODUÇÃO/PMM