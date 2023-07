Prêmios do segundo sorteio do “Nota Mossoró” são entregues ao vencedores. A solenidade de entrega dos prêmios aconteceu na manhã desta quarta-feira (26), no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania. Na ocasião, o titular da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), Edilson Júnior, ressaltou a participação da população no projeto. “Cada vez mais as pessoas estão solicitando a nota fiscal dos serviços para participar da iniciativa e ter a oportunidade para concorrer aos prêmios. É importante frisar que sempre que o consumidor for fazer a contratação de algum serviço pedir a nota fiscal para participar da campanha”.

A Prefeitura de Mossoró realizou na manhã desta quarta-feira (26) solenidade de entrega da premiação do segundo sorteio do programa “Nota Mossoró”.

O programa visa conscientizar a população quanto à importância econômica dos tributos e sua função, além de incentivar as pessoas a solicitarem nota fiscal na contratação de serviços, fomentando a economia local.

A cerimônia ocorreu no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania. Os cinco sorteados receberam simbolicamente os cheques. Todos destacaram a felicidade de serem contemplados com o programa após contratarem serviços no comércio local.

“Estou muito feliz em ser sorteada no programa e estamos já organizando como vamos usufruir da melhor maneira esse valor que ganhei”, comemorou Maria de Fátima de Lima das Chagas, ganhadora do prêmio de R$ 10 mil. Ela recebeu o cheque simbólico das mãos do prefeito Allyson Bezerra.

Quem também estava feliz era Arthur Sthephano de Oliveira Morais. Ele foi contemplado com o valor de R$ 3,5 mil. “Estou me sentindo muito bem. Esse valor vai ajudar na construção de um sonho familiar. O prefeito falou diretamente comigo e fiquei muito feliz em ter sido um dos contemplados neste segundo sorteio do 'Nota Mossoró'”.

O prefeito Allyson Bezerra destacou a importância do “Nota Mossoró” para a valorização do comércio local. “Semana passada tivemos o segundo sorteio do programa e também a divulgação dos ganhadores. Todos os ganhadores estiveram aqui e receberam simbolicamente esse prêmio. O 'Nota Mossoró' também é importante para a valorização e fortalecimento do comércio local. É um programa que incentiva a educação financeira”.

Na mesma linha, o titular da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), Edilson Júnior, ressalta a participação da população no projeto. “Cada vez mais as pessoas estão solicitando a nota fiscal dos serviços para participar da iniciativa e ter a oportunidade para concorrer aos prêmios. É importante frisar que sempre que o consumidor for fazer a contratação de algum serviço pedir a nota fiscal para participar da campanha”.

Presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL/Mossoró), Stênio Max enfatizou que os ganhadores contrataram o serviço em diferentes estabelecimentos. “‘O Nota Mossoró’ é um importante projeto de fomento da economia local, com apoio da CDL Mossoró. Tivemos pessoa que consertou o carro, outra que fez uma revisão na sua moto, outro que foi se vacinar. Vemos, portanto, múltiplos setores contemplados”.

Os próximos sorteios do “Nota Mossoró” acontecem nos dias 20 de setembro e 29 de novembro. O cadastro no programa pode ser feito através do endereço eletrônico nota.mossoro.rn.gov.br, de forma rápida e fácil. Só é preciso se cadastrar uma vez.

A cada 30 reais gastos em serviços, o contribuinte, com a nota fiscal, ganha um cupom para concorrer à premiação, cupom que é automaticamente computado no sistema e que possui o número que será sorteado pela Loteria Federal.

Mossoró foi a primeira cidade do Rio Grande do Norte a lançar um programa de incentivo à emissão de nota fiscal e premiação de consumidores. Os sorteios acontecerão bimestralmente.

VENCEDORES DO SEGUNDO SORTEIO DO “NOTA MOSSORÓ”:

Maria de Fátima de Lima das Chagas – Prêmio R$ 10 mil (número do cupom: 022575)

Vivianny Vanessa Gurgel Vieira – Prêmio R$ 5 mil (número do cupom: 081451)

Arthur Sthephano de Oliveira Morais – Prêmio R$ 3,5 mil (número do cupom: 017680)

Antônio Nilton de Freitas Rêgo – Prêmio R$ 3,5 mil (número do cupom: 013079)

Francisco das Chagas Souza – Prêmio R$ 3,5 mil (número do cupom: 057879)