Apodi ganha o primeiro museu do indígena do Rio Grande do Norte

O Museu Luiza Cantofa é fruto da iniciativa e do sonho da cacique Lúcia Paiacu Tabajara e foi construído com esforços individuais e com a colaboração de várias pessoas, incluindo o professor da Uern e arqueólogo Valdeci dos Santos Júnior, do Departamento de História. O projeto ganhou corpo quando a Prefeitura Municipal fez a doação do prédio, repassou recursos e fez a estrada de acesso e iluminou. A estrutura está nas margens da Lagoa do Apodi, com a estrutura preservando a memória indígena.

O primeiro museu indígena do Rio Grande do Norte foi inaugurado nesta quarta-feira (26), no município de Apodi-RN, distante 72 km de Mossoró.

O Museu do Índio Luiza Cantofa guarda a memória, preservando a identidade e reunindo artefatos de grupos indígenas que viveram e vivem em Apodi e em outras regiões do Estado.

A solenidade contou com as presenças de lideranças indígenas, pesquisadores, estudantes, autoridades e a comunidade. O prefeito Alan Silveira lembrou que fez a doação do prédio e repassou os recursos e também o acesso (acesso e calçamento).

"Está inaugurado o primeiro museu indígena do Rio Grande do Norte", diz o prefeito.

O momento contou com a apresentação de um documentário sobre a presença indígena na região e a apresentação musical de Dudé Viana.

A reitora Cecília Maia prestigiou a solenidade e destacou o papel das mulheres que não desistem da luta, citando como exemplo a liderança de Lúcia Paiacu. A reitora também falou sobre a cota étnico-racial da UERN e exaltou a importância do museu para a cultura local e para os povos originários.

Outro momento marcante foi a fala da estudante Gabriela Paiva, neta de Lúcia e primeira estudante indígena da UERN. Emocionada, Gabriela exaltou o exemplo da avó. Em sua fala, Lúcia Paiacu relembrou todas as dificuldades ao longo dos anos e exaltou os apoios que recebeu. A governadora Fátima Bezerra foi representada por Gilson Matias, diretor da Fundação José Augusto.

MEMÓRIA – Lúcia Paiacu começou a reunir artefatos arqueológicos indígenas em sua própria casa. Com o tempo, o acervo foi crescendo e, em 2016, ela iniciou um processo de recuperação de um prédio abandonado conhecido como Casa das Máquinas, uma antiga estação de bomba de água, doado pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. A Casa das Máquinas passou por reformas para abrigar o museu, que hoje conta com uma variedade de materiais históricos.

O professor Valdeci dos Santos conta que acompanhou por quase dois anos o processo de montagem e classificação do acervo arqueológico, bem como a montagem do livro de tomba.

No local os visitantes têm a oportunidade de encontrar artefatos arqueológicos, como lâminas de machado, percutores, batedores, pontas de projétil e cerâmicas, além de outros artefatos indígenas, como tapeçarias, todos vinculados à memória indígena dos índios paiacus de Apodi.