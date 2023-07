Ezequiel Ferreira participa da procissão de Sant’Ana em Currais Novos. Ao lado da governadora Fátima Bezerra (PT), de deputados estaduais e do secretário de obras do município, Lucas Galvão, o presidente da ALRN renovou sua fé e esperança por dias melhores, neste que é um dos momentos mais especiais do ano em sua terra natal. “Foram dias de muita alegria e fé, onde o povo de Currais Novos pôde celebrar, se reencontrar, festejar e adorar a nossa padroeira. Como curraisnovense posso afirmar que essa festa vai ficar na história", ressaltou Ezequiel.

Em um dos momentos mais especiais do ano em sua terra natal, Currais Novos, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira (PSDB), participou da tradicional procissão de Sant'Ana, realizada pelas ruas do Centro da cidade e acompanhada por milhares de fiéis.

Ao lado da governadora Fátima Bezerra (PT), dos deputados estaduais Ubaldo Fernandes (PSDB), Terezinha Maia (PL); do prefeito de Currais Novos, Odon Júnior (PT); do secretário de obras do município, Lucas Galvão, de políticos e familiares, Ezequiel renovou sua fé e esperança por dias melhores.

"A emocionante procissão encerra a 215ª edição da Festa de Sant'Ana. Foram dias de muita alegria e fé, onde o povo de Currais Novos pôde celebrar, se reencontrar, festejar e adorar a nossa padroeira. Como curraisnovense posso afirmar que essa festa vai ficar na história", ressaltou Ezequiel.

Como ocorre todos os anos a procissão seguiu a imagem da padroeira do município, Sant'Ana - avó de Jesus - e percorreu as principais ruas da cidade. Em seguida foi realizada a missa de encerramento da festa.

Segurança - O presidente da Assembleia Legislativa lamentou o fato ocorrido na última noite do Pavilhão de Sant'Ana, e se comprometeu com a organização da festa em colaborar, como faz todos os anos, para que o quesito segurança seja melhorado, proporcionando ao povo da cidade e região, a certeza que a Festa que acontece há 215 anos possa continuar sendo uma das mais seguras do Estado.

"Foi um fato isolado, que nunca tinha sido registrado e que nos entristeceu. Não mediremos esforços para que a nossa festa continue sendo tranquila como o povo de Currais Novos merece e está acostumado a fazer", lamentou.