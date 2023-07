Mastruz com Leite e a mossoroense Caroline Melo estão entre atrações confirmadas para Festa do Bode

A Prefeitura de Mossoró divulgou a programação de shows da 23ª edição da Festa do Bode. Neste ano, o evento acontecerá de 10 a 13 de agosto no Parque de Exposições Armando Buá, na conhecida Feira do Bode. A abertura oficial da festa será na sexta-feira (11).



A festa contará com dois espaços para shows musicais: Vila do Bode e Vila do Forró. As principais atrações são as bandas cearenses Mastruz com Leite e Cavalo de Pau, além do Forró dos 3 e da cantora mossoroense Caroline Melo.



Os shows terão início na quinta-feira (10) na Vila do Bode. A primeira atração será o cantor Carlinhos Nave. Ele sobe ao palco às 20h. Já na Vila do Forró tem às 22h Darlan Dias e a 0h a banda mossoroense Forró dos 3.



A banda Mastruz com Leite se apresenta na sexta-feira (11). O grupo subirá ao palco da Vila do Forró a partir da meia-noite. A primeira atração será Bruno Martins, às 20h. Na Vila do Bode, às 19h, Raimundo Lira Repentista fará sua apresentação. E às 20h30, Forró com Ella.



A programação da Festa do Bode reserva para o sábado (12) o dia inteiro de atrações nos dois palcos da festa. A primeira atração do dia será Forró dos Contatinhos. O grupo sobe ao palco a partir do meio-dia. Na sequência, às 14h, tem Forró do Buchinho; às 16h, Rodrigo do Acordeon; às 18h apresenta-se a Orquestra Sinfônica. Todos se apresentam no palco da Vila do Bode.



Já na Vila do Forró, a grande atração é a banda Cavalo de Pau. O grupo musical cearense sobe ao palco a 0h. Antes tem a apresentação Caroline Melo (às 20h) e de Mozão (às 22h). Por fim, no domingo (13) está reservado o Forró Fim de Feira. Das 12h às 15h. As atrações ainda serão anunciadas.



ESTANDES E FEIRAS



A Festa do Bode também tem em sua programação a exposição de estandes e feiras. A exposição de estandes e a Feira de Artesanato ocorrerão de quinta a sábado, sempre das 16h às 22h.



Já a Feira de Máquinas e Implementos Agrícolas no primeiro dia de evento acontecerá das 8h às 20h. Na sexta e no sábado o horário é das 16h às 22h.



A Festa do Bode é promovida pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru). Em 2022, o evento movimentou em torno de 6 milhões de reais e atraiu mais de 50 mil pessoas.



O volume financeiro gerado na 22ª Festa do Bode foi contabilizado entre os serviços diretos e indiretos. Os números incluem vendas de animais, comércio no espaço da festa, ocupação de hotéis, turismo, etc.







PROGRAMAÇÃO DE SHOWS



QUINTA-FEIRA (10)



VILA DO BODE



20h – Carlinhos Nave



VILA DO FORRÓ



22h – Darlan Dias



00h – Forró dos 3



SEXTA-FEIRA (11)



VILA DO BODE



19h – Raimundo Lira Repentista



20h30 – Forró Com Ella



VILA DO FORRÓ



22h – Bruno Martins



00h – Mastruz com Leite



SÁBADO (12)



VILA DO BODE



12h – Forró dos Contatinhos



14h – Forró do Buchinho



16h – Rodrigo do Acordeon



18h – Orquestra Sinfônica



ESPAÇO RESTAURANTE SEADRU



18h – Forró Puxa Papai



VILA DO FORRÓ



20h – Caroline Melo



22h – Mozão



00h – Cavalo de Pau



DOMINGO (13)



VILA DO BODE



12h às 15h – Forró fim de feira (atrações serão anunciadas)







PROGRAMAÇÃO DE ESTANDES E FEIRAS



QUINTA-FEIRA (10)



16h às 22h – Exposição de estandes institucionais e comerciais



16h às 22h – Feira de Artesanato



8h às 20h – Feira de Máquinas e Implementos Agrícolas



SEXTA-FEIRA (11)



16h às 22h – Exposição de estandes institucionais e comerciais



16h às 22h – Feira de Artesanato



16h às 22h – Feira de Máquinas e Implementos Agrícolas



SÁBADO (12)



16h às 22h – Exposição de estandes institucionais e comerciais



16h às 22h – Feira de Artesanato



16h às 22h – Feira de Máquinas e Implementos Agrícolas