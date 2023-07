3R Petroleum anuncia o 8º aumento no preço da gasolina e diesel no RN

A 3R Petroleum anunciou nesta quinta-feira (27) um novo aumento no preço dos combustíveis na refinaria Clara Camarão, localizada em Guamaré. O litro da gasolina passou de R$ 3,082 para R$ 3,2044. Já no caso do diesel, a alta será de R$ 3,132 para R$ R$ 3,3416.



A empresa 3R Petroleum assumiu em 8 de junho deste ano os campos de exploração de petróleo que eram operados pela Petrobras no Rio Grande do Norte. Este é o 8º reajuste de preços promovido pela empresa desde que assumiu o controle da planta de produção potiguar, Só neste mês este é o 4º aumento seguido.



Com o novo reajuste do grupo privado e diante da nova política de preços da Petrobras (que vem segurando os reajustes), o preço da gasolina vendida ao mercado potiguar já está R$ 0,80 mais caro que aquele praticado, por exemplo em estados vizinhos como na Paraíba e em Pernambuco. Já no diesel, a diferença é de cerca de R$ 0,50 por litro em desfavor do mercado do RN.

Além dos consumidores, setores que dependem do transporte de mercadorias estão preocupados com o impacto dos sucessivos aumentos no orçamento familiar e nos custos operacionais.



A 3R Petroleum justifica os aumentos como necessários para alinhar os preços dos combustíveis à cotação internacional do petróleo e à flutuação cambial. A empresa assegura que continuará monitorando o mercado e realizando os ajustes conforme as variações externas e internas que impactam os custos de produção e importação dos combustíveis.