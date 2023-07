Detran/RN informa que todos os serviços oferecidos pelo órgão estão funcionando normalmente. De acordo com o órgão, desde a quarta-feira (24), após o fim da greve dos servidores, serviços de vistoria veicular, abertura de processos, auditória, habilitação de condutores, clínica médica e psicológica, liberação de veículos apreendidos, operações semafóricas e sinalização viária, entre outros, estão ocorrendo dentro da normalidade. O cidadão que precisa dos serviços oferecidos pelo Detran/RN pode realizar seu agendamento pelo Portal do Detran.

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN) informou que todos os serviços oferecidos pelo órgão foram retomados completamente desde a quarta-feira (26), após o fim da greve dos servidores.

A Justiça Estadual considerou a greve ilegal e determinou a suspensão do movimento, sob pena de multa de R$ 10 mil por dia.

Diante disto, os serviços de vistoria veicular, abertura de processos, auditória, habilitação de condutores, clínica médica e psicológica, liberação de veículos apreendidos, operações semafóricas e sinalização viária, entre outros, estão ocorrendo dentro da normalidade.



O cidadão que precisa dos serviços oferecidos pelo Detran/RN pode realizar seu agendamento pelo Portal do Detran, escolhendo o tipo de serviço, dia, horário para o atendimento e apresentando o comprovante de agendamento na portaria do Detran para ter acesso às dependências do Órgão.