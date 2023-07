A convite do prefeito de Acari, Allyson visita pontos turísticos, projetos e obras no Seridó

A convite do prefeito Fernando Bezerra, de Acari, Allyson visitou na manhã de hoje a cidade, conheceu diversos pontos turísticos, projetos e obras. Allyson esteve no Mercado de Artesanatos de Acari e tomou café no Mercado Central, ao lado do Prefeito Fernando Bezerra, o prefeito e ex-vereador de Carnaúba dos Dantas, Gilson Dantas e Marcos Nelita. “Ele é o prefeito de Mossoró, acompanho ele das redes sociais,” disse uma senhora no centro da cidade. O prefeito de Mossoró também visitou pela primeira vez o Açude das Gargalheiras, um dos maiores importantes do estado.

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra, iniciou nesta quinta-feira (27), visita à região Seridó do Rio Grande do Norte. A convite do prefeito Fernando Bezerra, de Acari, Allyson visitou na manhã de hoje a cidade, conheceu diversos pontos turísticos, projetos e obras.



Allyson esteve no Mercado de Artesanatos de Acari e tomou café no Mercado Central, ao lado do Prefeito Fernando Bezerra, o prefeito e ex-vereador de Carnaúba dos Dantas, Gilson Dantas e Marcos Nelita. “Ele é o prefeito de Mossoró, acompanho ele das redes sociais,” disse uma senhora no centro da cidade.



O prefeito de Mossoró também visitou pela primeira vez o Açude das Gargalheiras, um dos maiores importantes do estado. "Tinha muita vontade de conhecer o grande Açude Gargalheiras, em Acari, uma grande oportunidade de conhecer essa beleza de engenharia e principalmente de recursos hídricos,” expressou o prefeito.



Ainda durante a visita, o prefeito mossoroense acompanhou obras de construção da indústria têxtil, marca registrada da economia seridoense.



Através das redes sociais o prefeito compartilhou vários momentos na cidade e agradeceu ao prefeito Fernando pela recepção. “É muito gratificante estar em Acari, conhecer pontos turísticos do município, conhecer e conversar com a população que nos acolheu tão bem. Foi uma manhã especial e de muitos momentos bons,” disse Allyson