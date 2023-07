Pelo segundo mês consecutivo, Mossoró liderou a geração de empregos formais no RN . Em junho, o município registrou saldo positivo de 997 vagas de trabalho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira (27). O segmento que mais abriu vagas foi a agropecuária, com 469 admissões. “Podemos destacar nesse último resultado a retomada das contratações ligadas à agropecuária com 469 novos postos de trabalho, mais especificamente da área da fruticultura. A construção civil também traz um número expressivo, de 422 contratações, o que reflete a retomada de investimentos e lançamentos de novos empreendimentos locais”, avaliou o secretário Frank Felisardo.

FOTO: WALMIR ALVES