Prefeitura de Mossoró antecipa pagamento dos salários de julho e injeta R$ 22 milhões na economia

A folha de julho representa mais de R$ 22 milhões em recursos, que beneficiam a economia da cidade. A Prefeitura desenvolve amplo trabalho, com o objetivo permanente de assegurar o pagamento salarial em dia.



“Sextou com salário antecipado na conta do servidor público de Mossoró. Desde cedinho, salário completo já na conta. São mais de R$ 22 milhões que circulam na economia mossoroense. O comércio, mercados e bairros. Tudo isso fortalece nossa economia”, disse o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra.