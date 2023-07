Interessados em vaga no Assaí podem deixar currículos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Os interessados em concorrer a uma das 250 vagas de trabalho que estão disponíveis na rede atacadista, na cidade de Mossoró, devem entregar o currículo de forma presencial, na sede da Sedint, situada na rua Rui Barbosa, 282, Alto da Conceição. Os currículos serão recebidos até a próxima segunda-feira (31), das 10h às 15h. As vagas são para diferentes áreas e podem ser consultadas no Painel de Emprego, no site da Prefeitura de Mossoró.