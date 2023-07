Malha aérea do RN terá um incremento de 44% no número de voos na alta temporada. No geral, serão 17 novos voos dedicados, totalizando 238 voos no período de segunda quinzena de dezembro até o final de janeiro. O lançamento da malha aérea para a alta temporada no estado foi realizado nesta sexta-feira (28), pela Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) e a Azul Viagens. Na ocasião, a secretária de Estado do Turismo, Aninha Costa, a diretoria-presidente da Emprotur, Roberta Duarte, a representante da Azul Viagens, Giulliana Mesquita, apresentaram ao trade a malha aérea da empresa para a alta temporada. O evento contou com a parceria do Sistema Fecomércio.

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR/RN), a Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) e a Azul Viagens realizaram o lançamento da malha aérea para a alta temporada. O evento aconteceu nesta sexta-feira (28), às 9h da manhã, no Hotel Escola Senac Barreira Roxa.

No geral, serão 17 novos voos dedicados, totalizando 238 voos no período de segunda quinzena de dezembro até o final de janeiro. Um incremento de 44% comparando com o mesmo período do ano passado.

“Esse resultado é fruto de um trabalho constante do Estado por meio da Setur e da Emprotur, buscando junto às operadoras de turismo ampliar a oferta de voos para os principais mercados emissores de turistas para o nosso destino e realizando campanhas cooperadas de promoção, capacitações com agentes de viagens, entre outras ações. Esses voos dedicados para a alta temporada simbolizam, garantia de trabalho e geração de renda para as milhares de pessoas que vivem do turismo potiguar”, ressalta a secretária Aninha Costa.

Os destinos comtemplados são: Confins/Belo Horizonte, Uberlândia/Minas Gerais, São José do Rio Preto/São Paulo, Viracopos/Campinas, Congonhas/São Paulo, Presidente Prudente/São Paulo, São José dos Pinhais/Paraná, Ribeirão Preto/São Paulo, Belém do Pará/Pará, Bauru/São Paulo e a inauguração de um rota inédita, para Cascavel/Paraná.

De Acordo com Azul Viagens, Natal já recebeu mais de 27.000 turistas pela Azul Viagens. Este valor é 16% maior que o ano passado no mesmo período, que fechou o ano com 42.000 clientes para o destino.

A diretora-presidente da Emprotur, Roberta Duarte, falou sobre o reflexo para o turismo do RN em razão ao incremento dos voos na malha aérea. “A Empresa Potiguar de Promoção Turística atua com estratégia e dados sobre o mercado, estamos com campanhas cooperadas com todas as companhias aéreas nacionais e com as principais operadoras. Esse trabalho é indispensável para buscar o fluxo de turistas estável ao longo de todo o ano”, explica a nova presidente da Emprotur, Roberta Duarte.

O evento contou com a presença da secretaria de turismo de Natal, Ohana Fernandes, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Abdon Gosson, Wanderson Borges (Movimento Preserve Pipa), Júnior Câmara (Sidetur), Michele Pereira (ABAV/RN), Arthur Fontes (Abrasel/RN), representantes do trade turístico, e entidades do Turismo.