Sesap acompanha investigação sobre caso suspeito de Mormo no RN

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) está monitorando um paciente suspeito de ter contraído Mormo, uma doença infectocontagiosa transmitida a humanos pelo contato com animais infectados, sobretudo equinos.

A notícia foi confirmada pelo blog da jornalista Juliana Celli. O paciente está internado em uma unidade de saúde privada em Natal.

A Sesap se pronunciou através de nota nesta sexta-feira (28) e confirmou que acompanha o caso suspeito de contaminação pela bactéria Burkholderia mallei, que causa a doença conhecida como Mormo.

“O caso está em investigação, foram feitas coletas para exames e o homem segue em isolamento. A Sesap, por meio da coordenação de Vigilância em Saúde, aguarda um relatório com novas informações e segue acompanhando o caso, com a rede ativada para acompanhar qualquer nova situação”, disse a nota.



O Mormo é uma zoonose infectocontagiosa que atinge equinos (cavalos, burros e mulas) e pode ser transmitida a outros animais e ao ser humano por meio de contatos com animais infectados.

No ser humano, os sintomas gerais são febre, dores musculares, dor no peito, rigidez muscular e cefaleia. Podem ainda ocorrer lacrimejamento excessivo, sensibilidade à luz e diarreia. Não há vacina disponível contra a doença e ela pode levar a morte de 90% das pessoas contaminadas. A prevenção envolve a identificação e eutanásia do animal infectado.