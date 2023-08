Gás amônia vaza e deixa dezenas de feridos na Potiporã, em Pendências

Os servidores da empresa afetados pelo gás amônia foram socorridos para o hospital local e também do Alto do Rodrigues. O Corpo de Bombeiros de Assu interditou a unidade de beneficiamento de camarão, até fechar o vazamento de gás amônia, que ocorreu na unidade de produção de gelo. As pessoas feridas se recuperam bem!

Um vazamento de gás amônia na indústria de beneficiamento de camarão do Grupo Potiporã, no município de Pendências, no Vale do Açu do Rio Grande do Norte, deixou dezenas de feriados, por volta das 10 horas deste sábado, dia 29 de julho de 2023.

Para socorrer os servidores, foram acionadas ambulâncias de Macau, Alto do Rodrigues, Assú, além de veículos particulares. 15 pacientes afetados pelo gás amônia foram levados para o Hospital Maternidade Levani de Freitas, no próprio município.

Outros 15 pacientes foram levados para o Hospital Maternidade Maria Rodrigues de Melo, do Alto do Rodrigues, que fica distante menos de 10 km. Os principais relatos sobre o ocorrido foram passados a imprensa pelos próprios servidores, ao chegarem nas unidades de saúde.

Produção de gelo

O gás amônia teria vazado no setor de produção de gelo da beneficiadora de camarão. O Corpo de Bombeiros de Assú fez o isolamento do local e iniciou os trabalhos para identificar a origem precisa do vazamento e fechar. A empresa ajudou nas buscas.

O prefeito

O prefeito de Pendências, Flaudivan Martins, disse que houve uma grande mobilização dos servidores da saúde do município e das cidades vizinhas de Macau e Pendências, para socorrer os servidores da Potiporã que foram afetados pelo gás amônia.

Flaudivan disse ao G1 que foram mais ou menos duas horas de desespero, até porque neste período haviam poucas informações reais do que havia acontecido. Quando os esclarecimentos foram acontecendo e os pacientes atendidos, o desespero reduziu.

Potiporã

A beneficiadora de camarão Potiporã Está instalada em Pendências há mais de uma década, gerando centenas de empregos, contribuindo com o desenvolvimento econômico de toda a região.