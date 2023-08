Turismo de Grossos é divulgado no II Festival Gastronômico de Tibau

A Prefeitura de Grossos, por meio da Secretaria de Turismo e Eventos, tem sido uma das protagonistas ao apresentar os potenciais turísticos do município aos visitantes. Nesse sentido, Grossos participa do II Festival Gastronômico de Tibau, uma oportunidade de mostrar a toda região da Costa Branca, os atrativos turísticos e as belezas naturais do município.



Com um estande estrategicamente montado logo na entrada do evento, ao lado do estande do Sebrae, a representação de Grossos tem chamado a atenção dos participantes que buscam descobrir os encantos turísticos da Costa Branca. Além do município anfitrião, Tibau, também estão presentes representantes das secretarias de turismo de Areia Branca, Serra do Mel, Baraúna e Mossoró, ambos pertencentes à Instância de Governança Regional da Costa Branca (IGR-Costa Branca).



“Estamos muito satisfeitos com a receptividade do público aqui no Festival Gastronômico de Tibau. É uma oportunidade única de mostrar nossas belezas naturais, nossas praias, a cultura local e a hospitalidade do povo de Grossos. Acreditamos que eventos como esse são fundamentais para impulsionar o turismo em nossa região”, afirma Geniffa Alves, gerente de Turismo do município.

Com o sucesso da participação dos municípios pertencentes ao IGR no II Festival Gastronômico de Tibau, a expectativa é que o turismo na região da Costa Branca ganhe ainda mais visibilidade e fortalecimento, atraindo cada vez mais viajantes em busca de belezas naturais, cultura e gastronomia.