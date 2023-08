Forrozeiro Waldonys atrai 20 mil ao show do Festival Gastronômico de Tibau

Evento chega ao seu terceiro dia de festa sem incidentes, se destacando o trabalho de segurança por monitoramento, patrulhamento nas principais vias de acessos e entre a multidão. A prefeita Lidiane Marques, após receber o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, recebeu as colegas de Grossos e Baraúna, neste sábado, e, na ocasião, assumiu o compromisso de aumentar e consolidar o Festival Gastronônico de Tibau, inserindo-o no Calendário de Eventos da região.

A Segunda Edição do Festival Gastronômico de Tibau, município de pouco mais de 5 mil habitantes, distante 40 km de Mossoró, está se consolidando como um evento seguro e agradável para a população local e visitantes. Deste sábado para domingo, o cantor forrozeiro Waldonys atraiu mais de 20 mil pessoas.

A Prefeitura Municipal de Tibau, sob a liderança da prefeita Lidiane Marques, investiu em medidas de segurança eficazes, como monitoramento eletrônicos, controle das vias de acesso e patrulhamento interno, para garantir tranquilidade durante toda a festividade.

Na noite deste sábado, dia 29, mais de 20 mil pessoas estiveram na Arena montada para o evento. Mais um recorde de público atraídos pela gastronomia, mas principalmente pelos shows de Waldonys, Felipão e também Banda Inala e Alex do Acordeon.



A equipe de segurança conta com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Ambiental e ROCAM, trabalhando em conjunto para garantir a ordem nas áreas do festival.



Adicionalmente, a instalação de mais 15 câmeras de monitoramento e a tecnologia de detecção facial proporcionam um acompanhamento contínuo, auxiliando na identificação de qualquer situação que exija atenção.



Controle de acesso, revistas na entrada do evento e equipe de segurança privada também fazem parte das medidas adotadas para garantir a segurança de todos os participantes.

Neste domingo, dia 30, está previsto no II Festival Gastronômico de Tibau, Vicente Nery, Núzio Medeiros e a banda Chama de Meninas. A exemplo do que ocorreu nas noites de sexta e sábado, a segurança continua reforçada no município, priorizando patrulhamento nos acessos a Grossos, Icapuí e Mossoró.

A prefeita Lidiane Marques reforça seu compromisso em proporcionar um ambiente seguro e acolhedor durante o Festival Gastronômico de Tibau, e neste domingo, acontece a última noite do evento.