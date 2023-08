UFERSA oferece curso de apicultura aos agricultores de Governador

O Curso de Apicultura teve aulas práticas no Campus Central da UFERSA e as aulas práticas na Fazenda de pesquisa da Instituição, em Alagoinhas. Ao todo, 20 agricultores receberam transporte e alimentação para fazer o curso com os professores pesquisadores da UFERSA.

Os professores pesquisadores da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), em parceria com a Prefeitura Municipal de Governador Dix Sept Rosado, transferiram conhecimento sobre como produzir bem mel de abelha de italiana.

O Curso foi realizado sábado (22), com aulas teóricas ministrado no Campus Central da UFERSA e práticas na Fazenda da UFERSA em Alagoinha, contou com vinte agricultores da Governador Dix Sept Rosado, que receberam apoio de transporte e alimentação durante o período.

A UFERSA também tem investimento em pesquisa em andamento na Fazenda Experimental no município de Rafael Fernandes. No local, foi inaugurado recentemente o Meliponário Paulo Menezes pelo Núcleo de Capacitação Tecnológica em Apicultura da UFERSA.

O núcleo é coordenado pela professora pesquisadora Kátia Gramacho. Os núcleos de pesquisa têm como principal referência do professor-doutor Lionel Segui Gonçalves. “Eu vim trabalhar aqui em Mossoró e nunca imaginei que um dia estaria numa situação de grande satisfação”, destaca o professor em um de seus discursos.

Quanto ao curso, trata-se de um projeto das secretárias de Agricultura e Desenvolvimento Rural e de Planejamento da Prefeitura Municipal de Governador Dix Sept Rosado para melhorar a vida no campo, desenvolvido através do Núcleo de Capacitação Tecnológica em Apicultura da UFERSA.

O secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Walace Tavares, também fez o curso. Ele observa que é uma oportunidade do pequeno produtor rural, além do cultivo da roça no regime de sequeiro, incrementar a renda familiar através da produção de mel.

Para os pesquisadores da UFERSA, é o momento que o professor pesquisador tem a chance de transferir o conhecimento adquirido numa instituição pública a comunidade. O Núcleo de Capacitação Tecnológica em Apicultura da UFERSA cumpre sua missão.

Durante o curso, os agricultores recebem conhecimento sobre a importância das abelhas para o meio ambiente. É fundamental para fazer a polinização nas flores e, assim, acontecer a geração e frutos, da continuidade da natureza. Preservá-las, é preservar a própria vida. Este tema faz parte do tema de ensino do Dr. Lionel. No Bee, no foof (sem abelhas, sem alimentos).

O prefeito Dr. Artur informa também que tem orientado as secretárias da Prefeitura a desenvolver diversas ações em benefício ao homem do campo, como perfuração de poços, recuperação das rodovias, preparado da terra, além da oferta de treinamento.