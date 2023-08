Prefeito de Mossoró recebe servidores e garante reajuste salarial da categoria da saúde

O encontro aconteceu no Palácio da Resistência e contou com a presença de secretários municipais e representantes do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde (Sindssam). Um dos principais pontos do relatório final da comissão especial, criada para discutir avanços para os servidores, almejava o reajuste salarial da saúde. O aumento previsto para janeiro de 2024 beneficia diretamente o quadro de servidores da Saúde de Mossoró, em suas diversas áreas. O percentual de reajuste será definido em projeto de lei que será enviado à Câmara Municipal de Mossoró.