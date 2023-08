Poço 11, que abastece 4 bairros de Mossoró, deverá ser religado na próxima segunda, dia 07

Poço 11, que abastece 4 bairros de Mossoró, deverá ser religado no final da tarde desta segunda, 31. De acordo com a Caern, devido à complexidade do serviço que está sendo realizado no poço, foi necessário adiar o religamento do sistema. A previsão é que, após o religamento, o abastecimento dos bairros Abolição I e II, parte do Santo Antônio e Santa Delmira, seja normalizado em até 48h. Ainda segundo a Caern, o poço, que tem 917 metros, está passando por uma manutenção com sonda no revestimento interno, em área profunda. O investimento no serviço é de cerca de R$ 600 mil.

