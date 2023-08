[COLUNA ESPLANADA] Governistas não vão resistir à ameaça do relator do arcabouço fiscal na Câmara

[COLUNA ESPLANADA]. Os governistas do Congresso Nacional não vão resistir à ameaça do relator do arcabouço fiscal na Câmara, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), que pretende manter no limite de despesas da nova lei que organiza as finanças do Governo e os gastos com o Fundo de Financiamento da Educação Básica (Fundeb), que financia a Ciência e Tecnologia e do fundo que abastece parte do orçamento do DF. “Estas demandas não foram do Governo e não fazem diferença pra nós”, explicou o líder de Lula da Silva no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Briga pelo arcabouço

Os governistas do Congresso Nacional não vão resistir à ameaça do relator do arcabouço fiscal na Câmara, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), que pretende manter no limite de despesas da nova lei que organiza as finanças do Governo e os gastos com o Fundo de Financiamento da Educação Básica (Fundeb), que financia a Ciência e Tecnologia e do fundo que abastece parte do orçamento do DF. “Estas demandas não foram do Governo e não fazem diferença pra nós”, explicou o líder de Lula da Silva no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Poder arco-íris

Um organizado grupo LGBQIAPN+ ligado à política nacional quer disputar a narrativa sobre cidadania, direitos humanos e inclusão nas próximas eleições. O movimento contabiliza seis congressistas assumidamente gays, lésbicas ou trans, um prefeito no interior do Paraná e dois governadores.

Pressão sindical

Manifesto assinado por entidades como as associações de juízes trabalhistas, auditores fiscais, centrais sindicais, e organizações católicas que compõem o Fórum Nacional pela Redução da Desigualdade Social exige do Governo ampliação dos programas sociais, revogação do teto de gastos e das privatizações, além da revisão da reforma previdenciária de 2019. O documento está com o ministro Wellington Dias.

Blindagem

O único foco dos bolsonaristas no Congresso no 2º semestre será evitar que a CPMI do 8 de janeiro convoque o ex-presidente para depor. Filho de Jair, o deputado Eduardo Bolsonaro (SP) investe na tese de que houve omissão de ministros de Lula da Silva na invasão dos palácios. O senador Magno Malta (PL-ES) também só trata deste tema.

Oi? Tá aí?

Em mais uma ação para melhorar sua reputação e tentar sair com mais saúde financeira da 2ª recuperação judicial decretada em março pelo TJ-RJ, o Grupo Oi aposta no mercado de cibersegurança para tentar ficar na linha. Uma das suas subsidiárias, a Oi Soluções, ampliou parceria com a Fortinet, líder global em segurança cibernética, e espera aumentar as vendas em 23% este ano.

Craque dos milhões

O craque do futsal Falcão está batendo um bolão fora das quadras. A Associação Desportiva Xoxo 10 conseguiu no Ministério do Esporte autorização para captar, via patrocínio ou doação, R$ 2,2 milhões para o projeto ‘Na Quadra com o Craque – Falcão’, em Jaraguá do Sul (SC).





