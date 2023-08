PMM investe R$ 150 mil para unidades de ensino adquirirem obras literárias na Feira do Livro. O valor também é destinado a aquisição de materiais didático-pedagógicos, além de exemplares para o acervo da Biblioteca Ney Pontes Duarte. O prefeito Allyson Bezerra acompanhou a abertura da 17ª Feira do Livro de Mossoró, que aconteceu na noite desta quarta-feirs (2), na UERN, e ressaltou a importância da iniciativa para o município. "É um evento educacional, acima de tudo, e também cultural. Ler é cultura, é educação”, disse. A FLM acontece Até o próximo sábado (5), nas instalações das Faculdades de Ciências Econômicas (FACEM), Letras e Artes (FALA) e Educação (FE), sempre das 9h às 21h.

Com o apoio do Poder Executivo municipal, foi aberta nesta quarta-feira (2), no Campus Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), a 17ª Feira do Livro de Mossoró (FLM).

Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), está investindo mais de R$ 150 mil no evento, possibilitando que todas as unidades de ensino da Rede adquiram obras literárias e materiais didático-pedagógicos. Também serão adquiridos, pelo Município, exemplares para o acervo da Biblioteca Ney Pontes Duarte.

O prefeito Allyson Bezerra acompanhou a abertura da 17ª FLM e ressaltou a importância da iniciativa para o município.

"É um evento educacional, acima de tudo, e também cultural. Ler é cultura, é educação. A Prefeitura está fazendo parte desse projeto, dando a sua contribuição direta, financeira, e o mais importante, fazendo com que cada escola, creche do município possa estar adquirindo livros para o seu acervo, material que vai fazer parte da vida dos estudantes, temos que evidenciar isso", pontuou o gestor.

A secretária de Educação, professora Hubeônia Alencar, também destacou o apoio do Município ao evento literário.

"A Prefeitura de Mossoró está aqui garantindo apoio à leitura, à Feira do Livro, não só com recursos financeiros, que já foram repassados às unidades de ensino para que elas adquiram livros e material didático, mas também com a logística para trazer até a feira os alunos da Rede Municipal", comentou.

Hubeônia acrescentou ainda que as unidades de ensino deverão destinar, no mínimo, 30% do valor recebido para aquisição de obras de autores potiguares ou de livros e/ou produtos editoriais do Estado do Rio de Grande do Norte. Na feira, a Secretaria Municipal de Educação também possui um stand, em que receberá professores, diretores e alunos.

A primeira unidade de ensino a visitar a feira, ainda na manhã desta quarta-feira (2), foi a Escola Municipal Francisco de Assis Nogueira, da comunidade de Sussuarana, zona rural de Mossoró.

Até o sábado (5), todas as escolas e Unidades de Educação Infantil (UEIs) estarão presentes na feira. A FLM possui uma ampla programação, que envolve a participação de livrarias, editoras, espaços de exposição e apresentação de atividades culturais, além de lançamentos e bate-papos com autores.

Rilder Medeiros

"É com muita alegria que a gente recebe na Feira do Livro de Mossoró a Prefeitura, que está no evento trazendo suas escolas, seus alunos, seus professores e professoras. A semente tem que ser plantada quando o leitor ainda é criança, e a feira se propõe a isso. É um espaço de compartilhamento de sonhos", frisou o coordenador do evento, jornalista Rilder Medeiros.

Pelo segundo ano consecutivo, a feira acontece nas dependências da Uern, como reforça a reitora da universidade, professora Cicília Maia. "Eu e o professor Chico Dantas (vice-reitor) estamos aqui abrindo as portas da nossa universidade para a Feira do Livro de Mossoró, que pela segunda vez está acontecendo na nossa universidade, uma universidade socialmente referenciada, inclusiva e includente. Para nós é uma satisfação poder propiciar à sociedade essa imersão na leitura, na educação", afirmou.

Até o próximo sábado (5), a 17ª Feira do Livro de Mossoró estará aberta ao público nas instalações das Faculdades de Ciências Econômicas (FACEM), Letras e Artes (FALA) e Educação (FE), sempre das 9h às 21h.