Em 9º aumento consecutivo, gasolina vendida pela 3R Petroleum no RN chega a R$ 3,299 para as distribuidoras. O litro da Gasolina A vendido às distribuidoras teve um aumento de 3% ou R$ 0,09. Já o Diesel A S500 chegou a R$ 3,591, com crescimento de R$ 0,25 ou 7,5%. Este é o no aumento consecutivo nos combustíveis desde o mês de junho, quando a empresa assumiu as operações da Refinaria Clara Camarão, em Guamaré. Como comparação, a gasolina vendida pela Petrobras no terminal de Cabedelo, no estado da Paraíba, está a R$ 2,404, o litro. Em comparação com o preço cobrado às distribuidoras no Rio Grande do Norte, a diferença é de R$ 0,89. Já o mesmo óleo Diesel no terminal paraibano está a R$ 2,846, o que é R$ 0,74 mais barato que o praticado na refinaria Clara Camarão.

FOTO: REPRODUÇÃO