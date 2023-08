“Hacker de Araraquara” é convocado a depor na CMPI do 8 de janeiro, no Senado. A relatora Eliziane Gama (PSD-MA) é uma das autoras da convocação de Walter Delgatti Netto. Para a senadora, ele poderá ajudar a esclarecer como a Deputada Carla Zambelli (PL-SP) atuou de modo a questionar a legitimidade do sistema eleitoral brasileiro nas eleições de 2022. Em reunião realizada nesta quinta-feira (3), Além de hacker, membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito também aprovaram a covocação de outras 5 testemunhas, a transferência de sigilos, entre telefônico, telemático, bancário e fiscal, além de requisição de RIFs (Relatório de Inteligência Financeira), documentos que o Conselho de Controle de Atividade Financeiras (Coaf) produz na identificação de movimentações que indiquem suspeita de crimes.

Após quase três horas de reunião preliminar entre membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro para tentativa de acordo, o colegiado reuniu-se oficialmente às 12h e acordou pela convocação de seis testemunhas, entre elas, o “hacker de Araraquara” Walter Delgatti Netto.

A relatora Eliziane Gama (PSD-MA) é uma das autoras de sua convocação. Para a senadora, ele poderá ajudar a esclarecer como a Deputada Carla Zambelli (PL-SP) atuou de modo a questionar a legitimidade do sistema eleitoral brasileiro nas eleições de 2022.

“O depoimento nos parece fundamental para a investigação dos fatos desta comissão de inquérito”, afirma a autora.

Além de Dilgatti, também serão convocados a coronel e subsecretária de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do DF, Cíntia Queiroz de Castro; a cabo da Polícia Militar do Distrito Federal Marcela da Silva Morais Pinto; o sargento do Exército Luis Marcos dos Reis e o supervisor da Ajudância de Ordens do ex-Presidente Jair Bolsonaro Luis Marcos dos Reis.

Inicialmente sem acordo entre governo e oposição, também foi aprovada a convocação do repórter fotográfico da Agência Reuters Adriano Machado.

Um dos parlamentares a apresentar esse requerimento, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) justificou que “Adriano Machado aparece nas filmagens do circuito interno de câmeras do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Ele registra justamente o momento em que um dos invasores chuta a porta do Gabinete Presidencial. Após o ato de vandalismo, parece confraternizar com o invasor”.

Enquanto o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) defendeu o sigilo de “fonte” pela imprensa e que o “jornalista estava tirando fotos”, o senador Magno Malta (PL-ES) ressaltou que o fotógrafo não está sendo chamado como testemunha para falar sobre suas “fontes”, mas porque estava na “cena do crime”.

Ainda na reunião, a comissão também aprovou a transferência de sigilos, entre telefônico, telemático, bancário e fiscal, além de requisição de RIFs (Relatório de Inteligência Financeira), documentos que o Conselho de Controle de Atividade Financeiras (Coaf) produz na identificação de movimentações que indiquem suspeita de crimes.