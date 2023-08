Governo de Pernambuco autoriza a abertura de concurso para 3.805 novos profissionais de segurança

A administração estadual anunciou a realização do certame durante o lançamento na nova nova política estadual de segurança pública e defesa social, o Juntos pela Segurança. As vagas serão divididas entre 2.400 para praças e 300 para oficiais da Polícia Militar, 600 vagas de praças e 60 para oficiais do Corpo de Bombeiros Militar, além de 250 agentes, 150 escrivães e 45 delegados da Polícia Civil. A governadora Raquel Lyra não informou a previsão para que os editais do concursos sejam lançados.