IBFC divulga resultado final do concurso para Praças Combatentes Soldados e Praças Músicos da PMRN. As provas objetivas do concurso ocorreram em abril deste ano. Em seguida, outras 7 etapas foram realizadas até se chegar ao resultado final, divulgado pela banca organizadora, nesta quinta-feira (3). Ao todo, foram disponibilizadas 1.158 vagas, sendo 1.128 para ingresso no Curso de Formação de Praças Combatentes Soldados e 30 destinadas ao Curso de Formação de Praças Músicos. A lista com os nomes do aprovados está disponível no site da IBFC.

FOTO: REPRODUÇÃO/PMRN