Tecladista de 33 anos é vítima de atropelamento na RN 016, no município de Serra do Mel. Edson Bruno Cardoso Soares seguia pela rodovia em uma motocicleta, no final da tarde desta quinta-feira (3), quando foi colhido por uma carreta. De acordo com a Polícia Militar, o músico teria acessado repentinamente a rotatória de acesso à Serra do Mel e o motorista da o outro veículo não conseguiu evitar a colisão. Bruno morreu na hora. O condutor da carreta permaneceu no local até que o corpo fosse recolhido e a perícia concluída.

FOTO: REPRODUÇÃO