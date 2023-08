Justiça autoriza uso de recursos do FIA para andamento do programa “Jovem do Futuro”. O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) havia conseguido uma decisão judicial para impedir o Município de Mossoró de usar recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) para o financiamento do programa. No entanto, nesta quinta-feira (3), o Desembargador João Rebouças, do Tribunal de Justiça do RN, decidiu que o projeto, que objetiva a capacitação de jovens para inserção destes no mercado de trabalho, cumpre todos os requisitos necessários para utilização dos recursos. Além disso, afirma que a suspensão do programa, já em andamento, se mostra danosa para que ele alcance a sua finalidade.

FOTO: REPRODUÇÃO