Moradores do Alto de São Manoel recebem programa “Vida na Praça”, neste domingo (6)

Moradores do Alto de São Manoel recebem o programa “Vida na Praça”, neste domingo (6). As equipes das Secretarias Municipais de Esporte e Juventude (Semej) e da Saúde (SMS), estarão na praça do bairro Alto de São Manoel, localizada ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a partir das 17h. O programa levará, de forma gratuita, à população do bairro e região, aulas de dança, funcional para crianças, exercícios de mobilidade e ainda serviços de cuidados com a saúde.

FOTO: REPRODUÇÃO