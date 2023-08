Interessados em participar de cursos ofertados na Festa do Bode já podem se inscrever. Durante o evento, que acontece de 10 a 13 de agosto, no Parque de Exposições Armando Buá, serão oferecidos cursos voltados para a área da agricultura. Dois desses cursos são de “Boas práticas em confeitaria” e de “Cortes em animais”. Ao todo, são 120 vagas em cada curso, sendo 20 vagas por turma. Interessados em participar devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Agricultura por meio dos contatos: Edimar - 99171-0238 e Ney Maranhão - 99229-2761 - SEADRU - 3315-5189/99655-7917.

A Festa do Bode é promovida pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru). Em 2022, o evento movimentou em torno de 6 milhões de reais e atraiu mais de 50 mil pessoas.

CURSO BOAS PRÁTICAS EM CONFEITARIA

- Facilitador: Maria Luciene de Pontes (SENAI)

- Número de vagas: 120 vagas (20 vagas por turma = 6 turmas)

*2 turmas (1 manhã e 1 tarde) dia 10 de agosto (quinta-feira, dia 10/8)

*2 turmas (1 manhã e 1 tarde) dia 11 de agosto (sexta-feira, dia 11/8)

*2 turmas (1 manhã e 1 tarde) dia 12 de agosto (sábado, dia 12/8)

- Carga horária: 4 horas

- Conteúdo (DELÍCIAS DE BODE):

QUINTA-FEIRA:

MANHÃ: Pão de leite recheado com cordeiro cremoso

TARDE: Croquete de cordeiro

SEXTA-FEIRA:

MANHÃ: Coxinha de cordeiro

TARDE: Pão brioche recheado com cordeiro e queijo

SÁBADO:

MANHÃ: Pão de leite recheado

TARDE: Pão brioche recheado com queijo

- Número de vagas: 30 (15 vagas por turma – 2 turmas)

CURSO DE CORTES EM ANIMAIS

- Conteúdo (DELÍCIAS DE BODE):

QUINTA-FEIRA:

TARDE (a partir das 13h30): Cortes em carnes de ovinos e caprinos

SEXTA-FEIRA:

TARDE (a partir das 13h30): Cortes em carnes de suínos