Dupla é encontrada morta em região de mata, no município de Serrinha dos Pintos

Dupla é encontrada morta em região de mata, no município de Serrinha dos PintosOs corpos de Cezanildo Alves de Oliveira, conhecido como “Preto”, de 44 anos, e Francisco Jacinto Bezerra de Mesquita, conhecido como “Galeguinho”, de 24 anos, foram encontrados por volta das 14h deste domingo (6). Os dois desapareceram no sábado (5), após saírem do município de João Dias, por volta das 12h, com destino a Antônio Martins, onde morava a namorada de Francisco. De acordo com informações do delegado Murilo Baessa, o veículo onde a dupla estava foi encontrado em uma área de mata, próximo a subida da serra. Acredita-se que eles tenham sofrido uma emboscada e foram levados para serem executados na mata. As investigações seguem a fim de identificar a autoria e motivação do crime.

Os corpos de dois homens foram encontrados por volta das 14h deste domingo (6), com ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo, em uma região de mata, próxima a subida da serra, no município de Serrinha dos Pintos.

As vítimas foram identificadas como Cezanildo Alves de Oliveira, conhecido como “Preto”, de 44 anos, e Francisco Jacinto Bezerra de Mesquita, conhecido como “Galeguinho”, de 24 anos.

Os dois desapareceram no sábado (5), após saírem do município de João Dias, por volta das 12h, com destino a Antônio Martins, onde morava a namorada de Francisco.

De acordo com informações do delegado Murilo Baessa, após saber sobre o desaparecimento dos dois, a polícia iniciou as buscas. Primeiramente foi encontrado o veículo onde eles estavam, próximo a subida da serra.

Logo em seguida, os corpos foram achados, mais para dentro da mata. Ainda segundo o delegado, a perícia constatou que as mortes ocorreram ainda no sábado, por volta das 18h.

A hipótese inicial é de que eles tenham sofrido uma emboscada e foram levados para serem executados na mata.

Os corpos dos dois homens foram levados para exames na sede do Itep, em Pau dos Ferros. As investigações seguem a fim de identificar a autoria e a motivação do crime.