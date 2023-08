Criminosos invadem casa e matam morador a tiros, no município de Areia Branca. O crime aconteceu por volta das 20h, na praia de Upanema. Segundo informações do delegado Luís Antônio, da delegacia de plantão de Mossoró, as informações são que a vítima, identificada como José Bernardo da Silva ,conhecido como “Dedé dos Cavalos”, de 54 anos, estava em casa, com a esposa e a filha, quando dois homens invadiram o local e desferiram cerca de 10 disparos de arma de fogo contra ele. Testemunhas afirmaram que os suspeitos ainda procuraram um irmão da vítima, que estaria morando na casa ao lado, mas como não o encontraram, fugiram com destino ignorado. O relatório do caso foi enviado para a delegacia de Areia Branca, onde as investigações irão prosseguir.

FOTO: REPRODUÇÃO