Sesap convoca 40 profissionais de saúde aprovados no concurso público de 2018

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) convocou 40 profissionais de saúde aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 001/2018.

A lista com as nomeações foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do sábado (5). Os convocados tem um prazo de 30 dias para assinar a posse, prorrogável por mais 30.

Foram nomeados 3 técnicos em enfermagem, 3 técnicos em radiologia, 1 técnico em biodiagnóstico, 1 técnico administrativo, 7 assistentes sociais, 10 enfermeiros, 3 farmacêuticos, 2 fisioterapeutas, 2 fonoaudiólogos, 3 nutricionistas, 3 psicólogos, 1 terapeuta ocupacional e 1 médico intensivista.

As nomeações foram possíveis em razão de vacâncias por aposentadoria ou exonerações.

A documentação exigida e exames necessários está disponível no Diário Oficial do Estado e também no site da Sesap (www.saude.rn.gov.br), na aba Serviços - Concursos.