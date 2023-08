Caern terá concurso com 33 vagas para cargos de técnicos e de nível superior ainda em 2023. A Companhia vai realizar a seleção da banca examinadora para realização de concurso público ainda no segundo semestre deste ano. O concurso será regionalizado, com vagas contemplando a região Litoral (região 1); Sertão Central e Seridó (região 2); Oeste e Alto Oeste (região 3). O detalhamento das vagas por região será disponibilizado com o edital. Atualmente, o salário inicial na Caern é de R$ 4.198,11 para nível técnico e R$ 8.146,10 para nível superior. Além do salário, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte oferece outros benefícios como vale alimentação.

A Caern realiza seleção de banca examinadora para realização de concurso público no segundo semestre deste ano. Estão previstas 33 vagas mais cadastro de reserva, com cargos de nível superior e técnico.

As vagas são para os seguintes cargos: Técnico de Edificações (06); Técnico de Controle Ambiental (06); Técnico de Mecânica (06); Técnico de Instrumentação (06); Engenheiro Civil (02); Engenheiro Mecânico (02); Engenheiro Eletricista (02); Engenheiro Químico (02); Advogado (01).

"O Concurso possibilitará à Caern o fortalecimento do seu quadro funcional, com a seleção de profissionais que terão um papel importante para o setor de saneamento básico em nosso Estado. O Governo entende que principalmente no cenário do Novo Marco do Saneamento, a Caern tem um papel essencial”, disse a governadora Fátima Bezerra, que despachou na sexta-feira (04) com o diretor presidente Roberto Linhares e com o diretor de Planejamento e Finanças, George Marcos.

O concurso será regionalizado, com vagas contemplando a região Litoral (região 1); Sertão Central e Seridó (região 2); Oeste e Alto Oeste (região 3).

O detalhamento das vagas por região será disponibilizado com o edital. Para o cargo de Advogado a jornada de trabalho é de 30 horas semanais, e 40 horas semanais para os demais cargos. Atualmente, o salário inicial é de R$ 4.198,11 para nível técnico e R$ 8.146,10 para nível superior.

O edital deverá ter como uma das exigências a permanência mínima de cinco anos na lotação inicial, e as provas serão aplicadas em Natal, Mossoró e Caicó, em dois turnos.

Além do salário, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte oferece outros benefícios como vale alimentação.