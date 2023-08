Operação conjunta das polícias civis do RN e CE resulta na prisão de dois foragidos. As prisões aconteceram na manhã desta terça-feira (8), no município de Areia Branca. Paulo Carlos Siqueira de Souza possuía um mandado de prisão em aberto por uma tentativa de homicídio, cometido no estado do Ceará. Já Diego Gomes Bezerra havia rompido sua tornozeleira eletrônica e vinha sendo procurado pela justiça do Rio Grande do Norte. Ele respondia em liberdade monitorada pelos crimes de roubo e corrupção de menores. Diego ainda foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, visto que quando os policiais foram dar cumprimento ao mandado de prisão o encontraram em um ponto de venda de drogas, localizado no Beco do Macedo, onde ele comercializava crack e maconha. Os dois foram encaminhados ao sistema prisional dos respectivos estados.

Uma operação conjunta das polícias civis do Rio Grande do Norte, por meio da 42ª Delegacia, com sede em Areia Branca e atuação em Porto do Mangue, e do Ceará, resultou na prisão de dois homens que eram considerados foragidos na justiça.

As prisões de Paulo Carlos Siqueira de Souza e Diego Gomes Bezerra aconteceram na manhã desta terça-feira (8), no município de Areia Branca.

O primeiro possuía uma mandado de prisão em aberto por uma crime de tentativa de homicídio, cometido no estado do Ceará.

Já o segundo, respondia em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica, pelos crimes de roubo e corrupção de menores, no RN. Ele era considerado foragido por ter rompido o equipamento de monitoramento.

Diego ainda foi autuado em flagrante, nesta terça, pelo crime de tráfico de drogas. Quando os policiais foram dar cumprimento ao mandado de prisão o encontraram em um ponto de venda de drogas, localizado no Beco do Macedo, onde ele comercializava crack e Maconha.

Com ele, também foi apreendida grande quantidade de drogas ilícitas, lâminas para cortar a droga, embalagens plásticas e dinheiro fracionado.

Após a prisão, Paulo Carlos foi levado pela polícia civil do Ceará, para responder pelo crime em seu estado de origem. Diego foi encaminhado para prestar depoimento na delegacia de Areia Branca, em seguida foi conduzido para realizar exames de corpo de delito no Itep de Mossoró e, por fim, encaminhado à cadeia pública de Mossoró, onde ficará à disposição da justiça.

A Operação ainda contou com a participação da equipe da Divisão de Polícia Civil do Oeste do Estado do Rio Grande do Norte – DIVIPOE.

DISQUE DENUNCIA

A Polícia Civil pede que a população de Areia Branca continue enviando informações por meio das denuncias anônimas, através do disque denúncia do número de telefone e WhatsApp (84) - 9.8136.6735 com garantia de SIGILO ABSOLUTO.