Servidor da Prefeitura de Assú é morto a tiros em sua chácara, na zona rural do município. O crime aconteceu no final da noite desta segunda-feira (7), na comunidade Nova Esperança. Antônio Clealdo Moura dos Santos, de 57 anos, estava em casa quando recebeu a visita de, pelo menos, duas pessoas. De acordo com o delegado Luís Antônio, do plantão de Mossoró, os indícios apontam que a vítima conhecia um dos atiradores, visto que ele mesmo teria aberto o portão da chácara. No local do crime, a perícia constatou que os tiros que vitimaram Antônio começaram a ser desferidos quando ele ainda estava sentado. Ele tentou correr, mas acabou caindo poucos metros à frente. Ainda segundo o delegado, populares afirmaram que a vítima morava sozinha, era servidora do município e tida como uma pessoa bem quista.

FOTO: REPRODUÇÃO/ICÉM CARAÚBAS