38ª Delegacia de Polícia, no Alto de São Manoel, volta a funcionar a partir desta quinta-feira (10). A unidade, localizada no cruzamento da Av. Presidente Dutra com a Francisco Mota, passou por um ampla reforma, para melhor acomodar as equipes que atuam no local, bem como a população que busca atendimento. A 38ª DP atende todos os bairros que estão localizados entre o Centro, a partir da Av. Rio Branco, o grande Alto de São Manoel e adjacências. A partir desta quinta-feira (10), quem precisar de atendimento relacionado a casos como estelionato, crimes cibernéticos ou qualquer outro que não seja competência das delegacias especializadas (DHPP, Deam, Defur), podem procurar o local.

FOTO: ANNA PAULA BRITO