Senai Mossoró vai oferecer 250 vagas em cursos gratuitos, para pessoas de baixa renda

O anúncio foi feito hoje (9) pelo diretor do Senai em Mossoró, Emery Júnior, em pronunciamento no projeto Tribuna Popular, na sessão da Câmara Municipal. Segundo ele, os cursos são: Assistente de Recursos Humanos; Operador de Computador; Eletricista Instalador Predial; Pedreiro de Alvenaria; Mecânico de Motocicletas; Eletricista Instalador Industrial; Auxiliar Administrativo; Padeiro; Encanador Hidráulico e Mecânico de Manutenção de Automóveis. As matrículas para alguns cursos começarão no próximo dia 21, e as primeiras aulas, dia 4 de setembro, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Mais informações podem ser obtidas por meio do Whatsapp do Senai (3315-9400).