Defur elucida crime de tentativa de latrocínio ocorrido em junho, no Macarrão. De acordo com informações do delegado Paulo Torres, titular da Defur, a vítima, cujo nome será preservado, chegava em casa, no dia 6 de junho de 2023, quando um adolescente de 15 anos se aproximou anunciando um assalto. O menor queria uma suposta arma e dinheiro que o homem guardava em casa. A vítima reagiu porque sua filha apareceu e o adolescente ameaçou a vida dela. Após uma luta corporal, o homem acabou sendo baleado no tórax. O autor do disparo foi reconhecido pelas vítimas, chegou a ser apreendido, mas foi liberado. O caso será remetido para a DPCA, que deverá pedir à justiça a apreensão do adolescente.

FOTO: REPRODUÇÃO